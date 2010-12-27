Германские инвесторы вложили более одного миллиарда долларов в экономику Петербурга

Беглов отметил, что Германия является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Петербурга.

В Петербурге состоялась встреча между послом ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайром и губернатором Петербурга Александром Бегловым. По итогу встречи посол поблагодарил градоначальника за плодтворное развитие немецкого бизнеса на территории Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Сегодня в России работают более 4500 компаний с германским капиталом. Из них более 10 % – в Петербурге. Германия находится на втором месте и по импорту, и по экспорту среди всех торговых партнеров города", — отметил Беглов.

За последнее время в экономику города немецкие инвесторы вложили более одного миллиарда долларов. Одним из ярких примеров развитого бизнеса является строительство завода компании Sarstedt, которая специализируется на поставках медтехники.

В этом году между двумя странами хорошо развиваются отношения в научно-образовательной сфере. Вузы Северной столицы ведут успешное сотрудничество с партнерами из Германии по 350 соглашениям. Более 80 петербуржцев ежегодно становятся стипендиатами Германской службы академических обменов. В этом году 132 студента из ФРГ выбрали местом обучения Петербург.

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Фото: gov.spb.ru