Приезжий рецидивист ограбил салон связи на Васильевском острове

Мужчина похитил около 68 тысяч рублей со стола специалиста по продажам.

В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже салона сотовой связи на Васильевском острове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел 30 сентября. В 12:45 в полицию Василеостровского района поступило сообщение об ограблении магазина на 11-й линии В.О. Неизвестный похитил со стола специалиста по продажам около 68 тысяч рублей выручки. После этого мужчина скрылся с места преступления, однако далеко уйти не успел. Через несколько минут грабителя задержала полиция.

Подозреваемым оказался 27-летний безработный житель Ханты-Мансийского автономного округа. При нем были похищенные из кассы деньги. Выяснилось, что мужчина ранее имел проблемы с законом и был судим за незаконное хранение наркотиков.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

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Фото: Piter.TV