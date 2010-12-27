На улице Лизы Чайкиной четверо избили и ограбили 50-летнего мужчину

По факту происшествия в Петроградском районе было возбуждено уголовное дело по 161-й статье УК РФ (грабеж).

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе ГУ МВД по СПб и ЛО, о происшествии в полицию сообщил сам пострадавший утром 26 сентября. Известно, что в пятом часу утра у дома по улице Лизы Чайкиной на 50-летнего мужчину напали четверо подростков, которые силой отобрали у него мобильный телефон и банковскую карту. После этого они скрылись с места происшествия.

В воскресенье, 29 сентября, стало известно о задержании четырех человек, подозреваемых в совершении преступления. Молодым людям от 17 до 21 года, самый старший из них задержан, а остальных троих отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы сообщали, что на Васильевском острове задержали поджигателя церкви на Мичманской улице.

Фото: Piter.TV