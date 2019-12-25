Воры украли из квартиры петербургского директора фирмы 2 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело.

В среду, 14 октября, в один из отделов петербургской полиции обратилась горожанка и заявила, что ее квартиру обокрали.

Женщина рассказала, что воры проникли в ее трехкомнатную квартиру на Кораблестроителей и похитила два миллиона рублей. Директор фирмы прятала деньги в чехле от массажного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. Полиция возбудила уголовное дело и занялась поисками воров.

Ранее мы писали, что полицейские из Петербурга получили условный срок за взятки и мошенничество.

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