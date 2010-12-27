Грабители обчистили четыре сейфа "SunLight" на Ленинском проспекте

Они проникли в магазин через подвал.

В четверг, 11 июля около 2:30 воры ограбили ювелирный магазин "SunLight" на Ленинском проспекте, 128. Они обчистили четыре сейфа, сообщили АН "Оперативное прикрытие".

Преступники проникли в магазин через подвал. Для этого им пришлось проломить пол. Три сейфа они взломали, еще один открыли найденными ключами. По неизвестным причинам сигнализация не сработала.

Администрация сообщила об ограблении около 10:00, когда в магазин пришли первые сотрудники. Полиция изъяла записи камер видеонаблюдения и начала следствие. Сумма ущерба устанавливается.

"Sunlight" – розничная сеть ювелирных магазинов различных брендов. Она принадлежит группе "Оникс", которую основали в 1995 году.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что кредитная организация "21 век" лишилась лицензии. Фирма не смогла нарастить необходимый уровень капитала в 90 млн рублей. Такая величина установлена законодательством.

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