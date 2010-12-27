Центробанк: кредитная организация "21 век" лишилась лицензии

У фирмы не получилось нарастить нужный капитал.

В пятницу, 12 июля Центральный банк России отозвал лицензию у петербургской небанковской кредитной организации "21 век". Такую информацию опубликовала пресс-служба ЦБ РФ.

В распоряжении сказано, что фирма не смогла нарастить необходимый уровень капитала в 90 млн рублей. Такая величина установлена законодательством.

Также на протяжении длительного времени у компании существенно снизилась деловая активность.

В результате "21 век" лишился полномочий. По величине активов он занимал 463 место в банковской системе страны. Основная деятельность происходила по расчету и обслуживанию юридических лиц.

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