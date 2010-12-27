  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Центробанк: кредитная организация "21 век" лишилась лицензии
Сегодня, 9:46
127
Cherepanov

Центробанк: кредитная организация "21 век" лишилась лицензии

0 0

У фирмы не получилось нарастить нужный капитал.

В пятницу, 12 июля Центральный банк России отозвал лицензию у петербургской небанковской кредитной организации "21 век". Такую информацию опубликовала пресс-служба ЦБ РФ.

В распоряжении сказано, что фирма не смогла нарастить необходимый уровень капитала в 90 млн рублей. Такая величина установлена законодательством.

Также на протяжении длительного времени у компании существенно снизилась деловая активность.

В результате "21 век" лишился полномочий. По величине активов он занимал 463 место в банковской системе страны. Основная деятельность происходила по расчету и обслуживанию юридических лиц.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что закрытый ТК на Васильевском острове может снова принять посетителей

Фото: Pixabay

Теги: 21 век, кредиты, лицензия, финансы, центрбанк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии