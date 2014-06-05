Иногда они возвращаются. Закрытый ТК на Васильевском острове может снова принять посетителей

Местные жители обратились на Piter.TV с вопросом, что сейчас происходит с ТК у метро "Приморская", закрытым из-за несоответствий требованиям пожарной безопасности. Очевидцы заметили, что некоторые торговые точки возобновили работу.

После трагедии в кемеровской "Зимней вишне" противопожарные проверки не обошли стороной Петербург. Тогда сразу несколько торговых комплексов не подошли под необходимые требования безопасности. В их число вошел ТК у станции метро "Приморская" – на улице Одоевского, 33. Год назад приставы временно приостановили деятельность ТК, дали время предпринимателям на вывоз товара из помещений. К вечеру 6 июля в помещениях отключили электричество и опечатали входные двери.

В начале июля 2019 года в редакцию Piter.tv обратились жители Василеостровского района. Петербуржцы заявили о частичном возобновлении работы комплекса. Людей заинтересовало, почему в закрытом ТК вновь начали торговать. Например, булочными изделиями или шавермой. Очевидцы заметили, что фактически открыто не целое здание. Сорваны знаки, запечатавшие входы в помещения, присоединенные к первому этажу.

Интересно, что на одном из помещений в ТК, которое арендует кофейня, находилось объявление, которое приглашало посетителей к себе с 10 июля. Однако утром этого дня на двери висел внушительный замок.

По информации из системы Seldon, в отношении юрлица ТК (ООО "Евро-Старс") началась плановая проверка. Сейчас она ведется с 1 по 27 июля. Контроль осуществляет ГУ МЧС по региону на основании федерального закона. Известно, что за последний год организацию проверили шесть раз, трижды – внепланово. Существует ли вероятность, что после успешного прохождения проверки комплекс откроют полностью в ближайшее время – пока неизвестно. Но похоже, что у комплекса начался новый этап развития – у его юрлица сменился директор.

Согласно данным из открытых источников, в марте 2019 года гендиректором "Евро-старс" стал один из бывших акционеров банка "Советский" и совладелец девелоперского холдинга "Далпорт" – Олег Николаев. Бизнесмен связан не только с Петербургом – в его биографии сейчас числится руководство отделением "Партии Роста" в Севастополе. До июня 2018 года Николаев возглавлял "Корпорацию развития Севастополя", а после этого местные СМИ заявляли о желании бизнесмена баллотироваться в местный парламент.

Piter.TV не смог дозвониться до представителей "Евро-Старс", но мы открыты для получения комментариев по судьбе комплекса.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", сейчас в трехэтажном здании на улице Одоевского находятся несколько заведений общепита, магазины и точка для денежных переводов. Некоторое время назад одной из вывесок, находившихся на ТК, был знак банка "Советский". По данным СПАРК, совладельцем ООО "Евро-старс" являлся Кирилл Ласкин. Также он входил в совет директоров банка "Советский" и был его совладельцем. Кроме того, Ласкин вместе с другими совладельцами "Евро-старс" также владеет компанией "Далпорт Сити СПб", которая сдаёт в аренду помещения, в том числе и комплекс на улице Одоевского.

В прошлом году банк "Советский" был признан банкротом Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти. Финансовая организация вошла в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), учрежденный президентом РФ Владимиром Путиным. Через эту структуру Центробанка государство предоставляет деньги для санации банков. Конкурсным управляющим банка "Советский" сейчас является госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов". Piter.TV узнал, что 8 июля "Российский аукционный дом" сообщил о результатах повторных торгов в отношении банка "Советский". Торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Фото, видео: Piter.TV