Воры на BMW обокрали БЦ на 120 меховых шуб

Крупная кража произошла утром в субботу, 30 ноября.

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в пятом часу утра к посту охраны в одном из бизнес-центров на Васильевском острове приехал автомобиль BMW. Иномарка заблокировала выход с охранного поста.

В машине находились трое неизвестных – мужчины подошли ко входу в один из магазинов. Приложив усилия, им удалось вскрыть замок и проникнуть в помещение, где было похищено порядка 100 – 120 шуб.

Сумма принесенного ущерба оценивается в сумму более 10 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейскими начали розыск злоумышленников.

Ранее из-за шуб в Мурино произошло другое трагическое событие. Женщина была избита до смерти. Преступник зашел вместе с потерпевшей в лифт и напал на лестничной клетке возле дверей ее квартиры.

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