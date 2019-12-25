Житель Бассейной улицы 4 часа простоял на балконе, пока вор выносил вещи из его квартиры

Украденное оценили в миллион рублей.

Грабитель запер жильца квартиры на Бассейной улице на балконе, а сам вынес из помещения деньги, в том числе валюту, две шубы, документы и iPhone. Потерпевшему удалось вернуться в тепло благодаря прохожим, узнал Piter.tv.

Житель оказался на балконе третьего этажа 21 марта и стал кричать о помощи. 33-летний мужчина провел на улице около четырех часов. Его крики о помощи все-таки были услышаны.

Ущерб от визита незнакомца собственник оценил в миллион рублей. Вор был в солнцезащитных очках и кожаной куртке. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что пенсионерка отдала телефонным мошенникам 12,5 млн рублей в Петербурге.

Фото: Piter.tv