Вор во Всеволожском районе похитил у пенсионерки инструменты на 48 тысяч рублей

Преступник пробрался в дом через окно.

В воскресенье, 5 апреля, в правоохранительные органы Всеволожска поступило сообщение от женщины 1948 года рождения. Согласно показаниям потерпевшей, неизвестный разбил около ее одноэтажного дома и совершил крупную кражу. Об этом стало известно Piter.TV.

Злоумышленник унес с собой электроприборы, бензо- и электроинструменты на сумму 48 тысяч рублей.

Видеонаболюдение на территории дома не велось. Сотрудники полиции изъяли с места преступления две дактопленки со следами обуви. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказали о том, что бездомный в гостях напал на петербурженку и украл 75 тысяч рублей.

Фото: Pixabay