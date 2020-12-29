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Сотрудник "Газпрома" сообщил о краже 6 млн рублей и драгоценностей из квартиры его матери
Сегодня, 11:10
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nadezhda_sib

Сотрудник "Газпрома" сообщил о краже 6 млн рублей и драгоценностей из квартиры его матери

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Вещи пропали за последнюю неделю.

У сотрудника ООО "Газпром-Добыча-Шлейф" обокрали квартиру в Центральном районе. Преступник забрал с собой 6 млн рублей и ювелирные изделия, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Сообщение в экстренные службы от потерпевшего поступило вечером 5-го января. Вещи вынесли в период с 31 декабря 2020 по 5 января 2021. Злоумышленник попал в квартиру на Кременчугской улице путем подбора ключа. Она принадлежит матери заявителя. Точный объем материального ущерба предстоит оценить. 

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жертвой грабителей, которые залезли в помещение по строительным лесам на Каменноостровском, стала еще одна квартира. 

Фото: pixabay.com

Теги: деньги, кража, ювелирные изделия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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