Сотрудник "Газпрома" сообщил о краже 6 млн рублей и драгоценностей из квартиры его матери

Вещи пропали за последнюю неделю.

У сотрудника ООО "Газпром-Добыча-Шлейф" обокрали квартиру в Центральном районе. Преступник забрал с собой 6 млн рублей и ювелирные изделия, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Сообщение в экстренные службы от потерпевшего поступило вечером 5-го января. Вещи вынесли в период с 31 декабря 2020 по 5 января 2021. Злоумышленник попал в квартиру на Кременчугской улице путем подбора ключа. Она принадлежит матери заявителя. Точный объем материального ущерба предстоит оценить.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жертвой грабителей, которые залезли в помещение по строительным лесам на Каменноостровском, стала еще одна квартира.

Фото: pixabay.com