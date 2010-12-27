В Пушкинском районе вор вынес из дома деньги и украшения

Хозяин жилища лишился огромных сумм.

Вчера, 27 ноября, полицейские Пушкинского района получили сообщение от 51-летнего мужчины, чей дом ограбил домушник. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Неизвестный вскрыл стеклопакет террасы и проник в дом, расположенный на Рехколовском шоссе. С собой вор унес более миллиона рублей, крупную сумму в иностранной валюте, а также ювелирные изделия. Хозяин жилища, оказавшийся сотрудником автомобильного центра, оценил ущерб почти в 1,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже. Полиция разыскивает преступника.

А в Ленобласти злоумышленники избили и ограбили 87-летнего пенсионера.

Фото: Piter.TV