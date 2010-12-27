В Ленобласти злоумышленники избили и ограбили 87-летнего пенсионера

Грабители вынесли из дома пенсионера мобильный, 4 тысячи рублей, юбилейные медали и статуэтку белого цвета "Майя Плисецкая".

В Петербурге полицейские задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в избиении и ограблении пожилого жителя Лужского района Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации ГУ МВД, 21 ноября около девяти часов вечера в поселке Торковичи Лужского района Ленобласти двое неизвестных, отжав раму окна, проникли в одноэтажный деревянный дом по улице 2-я Железнодорожная. В этот момент в помещении находился 87-летний хозяин дома. Злоумышленники избили его, а также похитили мобильный, 4 тысячи рублей, юбилейные медали и статуэтку белого цвета "Майя Плисецкая".

Около часа ночи 26 ноября у дома № 4 по улице Пулковская полицейские задержали 32-летнего жителя поселка Вырица и 31-летнюю односельчанку потерпевшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Просьба к гражданам, которые могли пострадать от действий указанных лиц, сообщить об этом в полицию по телефону: +7 999 045 51 10.

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Фото: Piter.TV; ГУ МВД