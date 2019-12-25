Вор пробрался в квартиру на Маршала Захарова и вынес все драгоценности

Сумма ущерба составила 93 000 тысячи рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 19 марта в полицию обратилась с заявлением женщина.

Она сообщила, что вор проник в её квартиру в доме №37 по ул. Маршала Захарова, подобрав к дверному замку ключ. После чего мужчина похитил ювелирные изделия из золота и скрылся с места происшествия.

Сумма материального ущерба составила 93 000 тысячи рублей.

В тот же день полиция задержала злоумышленника. Похищенное не изъято.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге задержали двух мужчин за кражу товара из магазинов.

Фото: Pixabay