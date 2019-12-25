В Петербурге задержали двух мужчин за кражу товара из магазинов

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали двух мужчин, которые пытались украсть товар из гипермаркетом. Об этом сообщает пресс-служба УВО.
Один из грабителей пытался пронести мимо кассы магазина на Боровой улице смартфон Samsung и несколько палок сырокопченой колбасы общей стоимостью 15 500 рублей. Охрана поймала мужчину и нажала кнопку тревожной сигнализации. Задержанного передали правоохранителям.
Аналогичный случай произошел в этом же районе города, только в гипермаркете на Бухарестской улице. Там также нажали на кнопку тревожной сигнализации. Вор пытался унести с собой товар на сумму 5200 рублей. Его также отправили в отделение полиции.
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Фото: Piter.TV
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