В Петербурге задержали двух мужчин за кражу товара из магазинов

Один из них пытался пронести мимо кассы смартфон и несколько палок сырокопченой колбасы.

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали двух мужчин, которые пытались украсть товар из гипермаркетом. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Один из грабителей пытался пронести мимо кассы магазина на Боровой улице смартфон Samsung и несколько палок сырокопченой колбасы общей стоимостью 15 500 рублей. Охрана поймала мужчину и нажала кнопку тревожной сигнализации. Задержанного передали правоохранителям.

Аналогичный случай произошел в этом же районе города, только в гипермаркете на Бухарестской улице. Там также нажали на кнопку тревожной сигнализации. Вор пытался унести с собой товар на сумму 5200 рублей. Его также отправили в отделение полиции.

Ранее мы писали, что в Петербурге "сотрудница" газовой службы украла у пенсионерки 870 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV