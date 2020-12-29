Вор из магазина на проспекте Энгельса оказался в федеральном розыске

Мужчина пытался вынести из магазина неоплаченные товары.

Вечером 17 января в магазине на проспекте Энгельса сработала кнопка тревожной сигнализации: сотрудники заведения поймали воришку, который без оплаты пронес через кассу продукты на 8500 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УВО.

Прибывшие на место бойцы Росгвардии задержали злоумышленника. Проверка выявила, что гражданин скрывается от суда и даже находится в федеральном розыске. Отмечается, что мужчина совершил преступление на территории Саратовской области. Беглеца передали полиции.

Сотрудник "Газпрома" сообщил о краже 6 млн рублей и драгоценностей из квартиры его матери.

Фото: Piter.TV