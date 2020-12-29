Вор из магазина на проспекте Энгельса оказался в федеральном розыске

Вечером 17 января в магазине на проспекте Энгельса сработала кнопка тревожной сигнализации: сотрудники заведения поймали воришку, который без оплаты пронес через кассу продукты на 8500 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УВО.
Прибывшие на место бойцы Росгвардии задержали злоумышленника. Проверка выявила, что гражданин скрывается от суда и даже находится в федеральном розыске. Отмечается, что мужчина совершил преступление на территории Саратовской области. Беглеца передали полиции.
Сотрудник "Газпрома" сообщил о краже 6 млн рублей и драгоценностей из квартиры его матери.
Фото: Piter.TV
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