Вор-форточник вынес из квартиры на Елизарова всё имущество

Полиция разыскивает преступника.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 2 мая в полицию обратился мужчина 1986 года рождения. Он рассказал, что его квартиру в д. №25 по пр. Елизарова обокрали.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что вор-форточник пробрался в дом через окно и вынес ценные вещи. Пропали 1800 долларов США, 70 000 рублей и комплект ключей от автомобиля "Киа Рио".

Полиция разыскивает преступника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти грабители оглушили мужчину и обокрали его дом.

Фото: Pixabay