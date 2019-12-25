В Ленобласти грабители оглушили мужчину и обокрали его дом

Сотрудики полиции задержали преступников.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранителньых органах, 1 мая в полицию Гатчинского района с заявлением обратился мужчина 1977 года рождения.

Он рассказал, что услышал шум на веранде своего дома №28 в д. Выра, и после того, как открыл дверь, чтобы узнать, в чём дело, его ударили по шее грабители.

Мужчина потерял сознание, а когда очнулся, то обнаружил отсутствие 2-х смартфонов, музыкального центра, а также рабочих инструментов.

Общая сумма материального ущерба составила 53 500 рублей.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали двоих молодых людей 2000 и 1987 года рождения, оба нигде не работают.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что на Ленсовета вор обчистил квартиру на полмиллиона рублей.

Фото: Pixabay