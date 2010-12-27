Вор-домушник украл у пенсионерки 160 тысяч и обручальные кольца

Полиция разыскивает злоумышленника.

Вечером 21 декабря в полицию Московского района поступило сообщение от пенсионерки о краже из квартиры, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Женщина рассказала, что в этот день в период с 15:45 до 19:40 неизвестный, отжав стеклопакет окна, проник в ее квартиру дома № 83 по Бассейной улице.

Злоумышленник вынес из жилья 160 тысяч рублей и два обручальных кольца стоимостью 10 тысяч рублей. После этого он скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Полицейскими предпринимаются все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленника.

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