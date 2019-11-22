Вопрос выживания котов в подвалах домов Петербурга снова вызывает споры

По последним данным, в Петербурге проживает более 20 тысяч бездомных котов.

С наступлением осени вопрос о бездомных животных, в частности бездомных котах, становится для петербуржцев и сотрудников управляющих компаний насущным.

Проблема того, что кошки и коты заселяются в подвалы домов, вызывает споры уже не первый год. Часто жильцы жалуются на запах и голоса животных. Управляющие принимают меры и зачастую заваривают щели в подвалы, обрекая животных на смерть.

"Невские Новости" поговорили председатель правление Альянса защитников животных Юрий Корецких. Эксперт подтвердил, что один из продувов по действующему законодательству должен быть открыт, чтобы туда смогли попасть мелкие животные.

Если кошки не попадают в подвал, они ищут теплое место и часто таким местом бывают машины. В том числе двигатель. И часто люди с утра, когда заводят машину, не подозревают, что там может сидеть кошка отмечает Корецких.

Издание передает мнение депутата постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Александра Тетердинко. По словам Тетердинко, если жителей не устраивает количество животных в подвалах, то можно обратиться в специальные службы, которые забирают бездомных животных. Тогда законодательство не будет нарушаться.

Юрий Корецких советует подкармливать четвероногих, потому как им требуется очень много энергии, чтобы пережить зиму.

Если вы видите, что совсем ослабело животное, то, конечно, лучше его взять его домой, там отогреть и, если вы не можете его себе оставить, попробовать найти новый дом рекомендует зоозащитник.

Ранее мы писали, что наглый кот из Петербурга нашел себе дом.

Фото: Pixabay