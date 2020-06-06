Наглый кот из Петербурга нашел себе дом

Пушистый грелся на автомобиле петербурженки несколько дней подряд.

В четверг, 4 июня, петербурженка поделилась с пользователями Сети видеозаписью с котом, который не хотел слезать с капота её автомобиля. Кошачью историю опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Оказалось, что пушистый несколько дней возвращался на одно и то же место, не давая женщине спокойно отправиться на работу. Жителям города наглец сразу же приглянулся и они стали убеждать хозяйку машины забрать кота домой.

"Если бездомный ,значит надо забрать домой. Он Вас выбрал!" Отметили в комментариях.

Препятствием поначалу была "серьёзная собака", проживающая в квартире, но среди фанатов рыжего нашлись люди, объяснившие, как правильно подружить животных.

"По началу конечно будет тяжело. Разведите зверей по разным комнатам, чтобы они для начала к запахам привыкли. Не надо их специально сталкивать морду к морде. У кота должно быть безопасное место в квартире, куда собака не доберется". Отметили в комментариях.

Через несколько дней, 6 июня, женщина опубликовала в группе новый ролик, в котором кот уже находился дома и играл с её дочерью.

"Все-таки наглец добился своего: мы забрали его домой" Рассказала петербурженка

Ранее мы писали, что приюты для бездомных животных в Петербурге рассказали о своем "карантине".

Видео: vk.com/spb_today