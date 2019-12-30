Мужчина признал вину, суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

В понедельник, 20 января, в Петербурге осудили вооруженного угонщика велосипедов. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города на Неве.

Как оказалось, инцидент произошел ещё летом 2019 года. Решительный Андрей Бунтов намеревался отобрать у двух мужчин велосипеды. При этом налётчик пригрозил пистолетом, а когда понял, что жертвы не отдадут "железных коней" —выстрелил в лицо обладателю велосипеда "Старк Шутер 2 2015". Местом действия стал тротуар около "Бургер Кинга" на Загородном проспекте.

В итоге нападавший скрылся на велосипеде за 50 тысяч рублей. Свою вину Андрей Бунтов признал. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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