Общая сумму ущерба оценивается в 3 млн рублей.

В понедельник, 20 января, стало известно о том, что петербургские полицейские ищут 15 тонн чая, исчезнувшего по дороге в Уфу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Как оказалось, фура с чаем хранилась на складке на Волхонском шоссе. Товар должен был прибыть в Уфу. Однако по дороге товар вместе с машиной исчез. Общая сумму ущерба оценивается в 3 млн рублей.

В настоящее время полицейские пытаются установить местонахождение фуры.

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