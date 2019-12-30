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Петербургские полицейские ищут 15 тонн чая, исчезнувшего по дороге в Уфу
Сегодня, 11:56
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IRINA_CHALKINA

Петербургские полицейские ищут 15 тонн чая, исчезнувшего по дороге в Уфу

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Общая сумму ущерба оценивается в 3 млн рублей. 

В понедельник, 20 января, стало известно о том, что петербургские полицейские ищут 15 тонн чая, исчезнувшего по дороге в Уфу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Как оказалось, фура с чаем хранилась на складке на Волхонском шоссе. Товар должен был прибыть в Уфу. Однако по дороге товар вместе с машиной исчез. Общая сумму ущерба оценивается в 3 млн рублей.

В настоящее время полицейские пытаются установить местонахождение фуры.

Ранее мы сообщали о том, что у памятника в Таврическом саду задержали агрессивных школьников в балаклавах и с краской.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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