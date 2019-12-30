У памятника в Таврическом саду задержали агрессивных школьников в балаклавах и с краской

Хулиганы намеревались испортить памятник.

В воскресенье, 19 января, в Таврическом саду полицейские задержали агрессивных школьников в балаклавах и с краской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Петербурга.

В ведомстве отметили, что полицию вызвали местные жители, которые заявили о неадекватном поведении подростков. Прибывшие на место вызова сотрудники полиции задержали пятерых юношей, двое из которых оказались несовершеннолетними. Самому младшему 15 лет.

У группы хулиганов обнаружили в рюкзаках четыре аэрозольных баллончика, аэрозольный пистолет, три ножа и три устройства для стрельбы сигнальными патронами.

Несовершеннолетних отправили домой к родителям, а остальные участники получили административные протоколы.

Ранее мы сообщали о том, что петербургского студента задержали за езду на каршеринге без прав.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по городу и области