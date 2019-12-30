Петербургского студента задержали за езду на каршеринге без прав

Парня поместили под арест.

В воскресенье, 19 января, ранним утром на проспекте Ударников инспекторы ДПС остановили каршеринговый автомобиль "Киа", за рулем был 19-летний юноша. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Как выяснилось, молодой человек управлял машиной без водительских прав и используя чужой аккаунт для аренды автомобиля. Мировой судья назначил студенту одного из петербургских вузов наказание в виде административного ареста. Под стражей парень проведет 10 суток.

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