Вооруженный съемщик взял в плен риелтора на Комендантском проспекте

Мужчина целый час ничего не предпринимал.

В субботу, 15 февраля, стало известно, что накануне в полицию обратился встревоженной петербуржец. Мужчина утверждал, что гражданин Чечни целый час удерживал его жену, которая работает риелтором, в квартире и заставил ее перевести деньги с карты на счет иностранного банка. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам самой девушки, съемщик, который назвался Расулом, захотел посмотреть однокомнатную квартиру по адресу Коменданский проспект 24/3. Однако сделка пошла не по плану.

В назначенное время мужчина ждал потерпевшую на нужном этаже, но осмотр квартиры его мало интересовал. Практически сразу он напал на девушку и переместил ее на диван, связав руки и ноги. В течение часа он водил у ее лица ножом и ничего не говорил. Однако, затем потянулся за ее телефоном и, потребовав пароль, списал с личного счета 25 тысяч рублей. Еще тысячу мужчина отыскал в кошельке жертвы, а затем освободил ее.

Полицейские уже установили личность предполагаемого преступника и разослали ориентировки.

Ранее мы писали, что на Энтузиастов женщине сдали квартиру с мумией в коричневых штанах.

Фото: pexels