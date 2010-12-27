На Энтузиастов женщине сдали квартиру с мумией в коричневых штанах

При разборе завалов в арендованной квартире женщина наткнулась в чулане на мумифицированный труп.

Сегодня, 1 апреля, 25-летняя девушка при разборе завалов в квартире, которую арендовала три дня назад, в чулане обнаружила труп мужчины.

Как сообщает "Фонтанка", 25-летняя квартиросъемщица начала делать уборку в квартире. При разборе кладовки среди многочисленного хлама наткнулась на тщательно спрятанный труп под слоем монтажной пены. Как удалось выяснить полиции, тело принадлежало 53-летнему петербуржцу, который пропал 8 месяцев назад. Риелтор Елена, которая сдала квартиру, риелтором не является, зато сожительствовала с хозяином квартиры.

Тело отправили на экспертизу. Договор аренды аннулирован.