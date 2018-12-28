Volvo представила систему безопасности для нетрезвых и уставших водителей

Камеры будут следить за выражением лица и зрачками автомобилистов.

Шведская компания по производству автомобилей Volvo представила новую систему, которая будет следить за безопасностью пьяных и усталых водителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 2020 года все автомобили марки Volvo будут оснащены специальными камерами. Они будут следить за выражением лица и зрачками водителей. Система не будет реагировать на мелкие отклонения, но если автомобилист в течение долгого времени не будет обращать должного внимания на дорогу, на водительском дисплее появится спокойное напоминание.

Активное включение системы произойдет в том случае, если она определит, что поведение водителя грозит его здоровью и жизни. Например, если водитель заснет, машина сама начнет тормозить, а затем съедет на обочину и остановиться.

Ранее мы писали, что у петербургского каршеринга появятся 70 автомобилей Volvo.

Видео: YouTube / The Wheel Network