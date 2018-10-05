У петербургского каршеринга появятся 70 автомобилей Volvo

Однако, арендовать их смогут только водители старше 26 лет и со стажем вождения не менее 6 лет.

Компания Volvo приняла решение предоставить свои автомобили для российского каршеринга. Так в парке компании "Яндекс.Драйв" в Петербурге стало на 70 автомобилей больше. Об этом сообщают представители российского офиса Volvo.

Новые автомобили Volvo XC60 в черном и белом цвете станут первыми автомобилями бизнес-класса в каршеринге Яндекса. Также на автомобилях практически не будет наклеек, чтобы водители могли почувствовать абсолютный комфорт во время езды на данном автомобиле.

Во всех автомобилях встроена система безопасности City Safety, которая поможет распознать пешеходов, велосипедистов и крупных животных не только днем, но и ночью. Однако, арендовать такую машину сможет не каждый. Воспользоваться ею смогут только пользователи старше 26 лет со стажем вождения более 6-ти лет.

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Фото: представители российского офиса Volvo