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17 сентября, 13:46
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Volvo перевернулась на КАД после столкновения с Hyundai

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Полиция проводит проверку для определения виновника ДТП.

На кольцевой автодороге (КАД) в районе съезда на Мурманское шоссе минувшей ночью произошла авария: автомобиль опрокинулся на крышу.

Как сообщают в соцсетях, инцидент произошел в условиях густого тумана. Автомобиль Volvo ХС60 оказался на крыше. На вопросы о том, как машина могла перевернуться на сухой дороге, свидетели ДТП пояснили, что произошло столкновение с другим автомобилем – Hyundai Sonata. Информации о пострадавших нет, но на место аварии приехали врачи, значит, кому-то понадобилась медицинская помощь. Полиция проводит проверку для определения виновника ДТП.

Прошлой ночью на Петербург опустился густой туман, который мог стать одной из причин другой серьезной аварии на Московском шоссе с участием двух грузовиков.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге перед судом предстанет водитель автобуса, который сбил на пешеходном переходе женщину.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Денис Юченкова) 

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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