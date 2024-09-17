Volvo перевернулась на КАД после столкновения с Hyundai

На кольцевой автодороге (КАД) в районе съезда на Мурманское шоссе минувшей ночью произошла авария: автомобиль опрокинулся на крышу.
Как сообщают в соцсетях, инцидент произошел в условиях густого тумана. Автомобиль Volvo ХС60 оказался на крыше. На вопросы о том, как машина могла перевернуться на сухой дороге, свидетели ДТП пояснили, что произошло столкновение с другим автомобилем – Hyundai Sonata. Информации о пострадавших нет, но на место аварии приехали врачи, значит, кому-то понадобилась медицинская помощь. Полиция проводит проверку для определения виновника ДТП.
Прошлой ночью на Петербург опустился густой туман, который мог стать одной из причин другой серьезной аварии на Московском шоссе с участием двух грузовиков.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге перед судом предстанет водитель автобуса, который сбил на пешеходном переходе женщину.
Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Денис Юченкова)
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