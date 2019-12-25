Volvo и Lada столкнулись под Тихвином

В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля.

Во вторник, 13 августа, примерно в 10:00 на улице Школьной в поселке Шугозеро в Тихвинском районе произошло столкновение легковых автомобилей марок Lada и Volvo. В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля.

Мужчина был доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая помощь. Его личные данные и обстоятельства происшествия уточняются.

ГУ МЧС России по Ленинградской области сообщило, что последствия ДТП были устранены дежурной сменой 114-й пожарной части. На месте аварии работали четыре человека и одна специальная машина.

Ранее мы сообщили о том, что авария с участием семи автомобилей случилась в Мурино.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")