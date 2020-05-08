Пожилая женщина пострадала от падения ледяной глыбы на Васильевском острове

Пенсионерку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, гематомой правого полушария и ушибом мозга.

В Василеостровском районе Северной столицы произошёл ещё один случай падения наледи с крыши. В результате пострадала 66-летняя пенсионерка. Об этом пишет Neva.Today.

Глыба льда упала на голову пожилой женщине у дома №29 по 18-й линии В.О. Пострадавшая доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой правого полушария и ушибом мозга.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в комздраве Петербурга рассказали, что делать при падении на лёд.

Фото: Piter.TV