Пожилая женщина пострадала от падения ледяной глыбы на Васильевском острове

В Василеостровском районе Северной столицы произошёл ещё один случай падения наледи с крыши. В результате пострадала 66-летняя пенсионерка. Об этом пишет Neva.Today.
Глыба льда упала на голову пожилой женщине у дома №29 по 18-й линии В.О. Пострадавшая доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой правого полушария и ушибом мозга.
По факту инцидента проводится проверка.
Ранее в комздраве Петербурга рассказали, что делать при падении на лёд.
Фото: Piter.TV
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