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Пожилая женщина пострадала от падения ледяной глыбы на Васильевском острове
Сегодня, 9:08
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Пожилая женщина пострадала от падения ледяной глыбы на Васильевском острове

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Пенсионерку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, гематомой правого полушария и ушибом мозга.

В Василеостровском районе Северной столицы произошёл ещё один случай падения наледи с крыши. В результате пострадала 66-летняя пенсионерка. Об этом пишет Neva.Today.

Глыба льда упала на голову пожилой женщине у дома №29 по 18-й линии В.О. Пострадавшая доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомой правого полушария и ушибом мозга.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в  комздраве Петербурга рассказали, что делать при падении на лёд.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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