Волосовским дояркам выплатили 2 млн зарплатного долга 

Дело о нарушении трудового кодекса рассмотрят в суде.

В Волосовском районе Ленобласти дояркам, работающим на ОАО "Труд", выплатили задержки по зарплате за два месяца зимы. В общей сложности совхоз задолжал 2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры 47-ого региона.

Выплаты проходили под контролем сотрудников прокуратуры. Для того, чтобы предприятие полностью рассчиталось с работниками, пришлось внести представление об устранении нарушений трудового законодательства. Кроме того, на рассмотрение суда поступило дело об административном нарушении. Директору совхоза грозит наказание за задержку оплаты труда.

Напомним, что совхоз "Труд" в деревне Чирковицы является одним из старейших региональных предприятий. Он основан в декабре 1954 года и до сих пор занимается разведением скота, поставками мяса, молока и зерновых культур.

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