Выборгские фермеры обогатили регион на 11 миллиардов

Район находится на втором месте по объёму продаж сельхозпродукции в Ленобласти.

Администрация Выборгского района провела совещание совместно с руководителями животноводческих хозяйств агропромышленного комплекса. Участники подвели итоги работы за прошлый год. По данным руководителя АПК Надежды Литвиненко, Выборгский район занял второе место по производству сельхозпродукции в регионе — общая выручка от продаж составила 11 миллиардов рублей.

Кроме того, было отмечено, что с 2019 года Выборг сохраняет статус крупнейшего поставщика яиц, овощей, мяса птицы и рыбы в Ленинградской области. Одно из предприятий — СПК "Рябовский" — в прошлом году получило статус племенного завода.

В ходе совещания также был представлен отчет о финансировании агропромышленного комплекса. В 2019 году районные аграрии получили 434 млн. рублей на развитие хозяйств.

Из бюджета муниципального образования сельхозпроизводители получили в прошлом году более 23 млн. рублей, что является лучшим показателем среди всех районов области. В этом году государственная поддержка выборгских аграриев останется прежней, — отметила Надежда Литвиненко

В завершение встречи хозяйственники обсудили ситуацию с распространением инфекционных заболеваний среди животных в Выборгском районе. Исполняющий обязанности начальника ГБУ ЛО "СББЖ" Александр Русских сообщил, что обстановка остается благополучной, случаев заражения подобными болезнями не выявлено.



Отметим, что сейчас в Выборгском районе зарегистрировано 29 сельскохозяйственных мероприятий и 84 крестьянских хозяйства.

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборгском районе не наблюдается дефицит продуктов первой необходимости.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО