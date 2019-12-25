В Выборгском районе увеличился спрос на продукты

Товаров длительного хранения достаточно для обеспечения жителей.

Администрация Выборгского района проверила наличие в городских магазинах долгосрочных продуктов питания и туалетной бумаги. Выяснилось, что спрос жителей на эти товары заметно вырос, но продовольственные компании продолжают стабильно поставлять их на прилавки. О результатах мониторинга сообщила председатель районного комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Нина Сивицкая .

Глава районной администрации Геннадий Орлов обсудил вопрос с представителями компании X5 Retail Group, в состав которой входят розничные сети "Пятерочка" и "Перекресток", а также гипермаркеты "Карусель". Представители продовольственных сетей заявили, что распределительные центры, из которых продукты попадают в магазины, работают в обычном режиме — жители по-прежнему будут обеспечены товаром в достаточном количестве.

Кроме того, состояние потребительской корзины оценили на заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии района. В нем приняли участие сотрудники прокуратуры, полиции и Роспотребнадзора. По результатам совещания, перебои со своевременной поставкой продуктов и туалетной бумаги обнаружены только в гипермаркетах "Карусель". Причиной этому послужила система автоматизации процессов. На данный момент, проблему удалось устранить.

Мониторинг своевременных поставок необходимых товаров в магазины продолжается. Администрация и руководители торговых сетей принимают активные меры по стабилизации ситуации.

Ранее мы сообщали о том, что Геннадий Орлов проверил медучреждения на готовность по коронавирусу.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО