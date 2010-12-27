Волонтерство могут засчитать в качестве практики в вузах Петербурга

В четверг, 25 сентября, в Смольном проходит совещание рабочей группы по развитию институтов гражданского общества. Об этом сообщили в пресс-службе главы города.
На встрече заявили, что волонтерскую деятельность могут засчитать в качестве практики в вузах Петербурга. Авторы проекта предлагают заключить соглашение между вузами, советом ректоров и Комитетлм по молодежной политике. Кроме того, соответствующую деятельность намерены указывать в единой карте петербуржца.
Сегодня в городе не проходит ни одной встречи без волонтёров. Это безграничная работа. И чем больше людей будет привлечено, тем легче будет жизнь
заявила вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева
В Петербурге трудятся около 50 тысяч волонтеров, из них 15% студенты.
Ранее мы сообщали о том, что художник Олег Лукьянов ответил вандалам, испортившим фрески.
Фото:pixabay
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