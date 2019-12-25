Волонтёрские центры психологической помощи откроются в Петербурге

Помощь можно получить в Городском Психотерапевтическом центре на Васильевском острове, а также в психоневрологических диспансерах.

Несколько городских общественных организаций и политическая партия заявили, что открывают в Петербурге центры психологической помощи в связи с событиями на Украине. Об этом в четверг, 3 марта, сообщает "РБК Петербург".

В комздраве Петербурга сообщили, что помощь оказывают в Городском Психотерапевтическом центре на Васильевском острове, а также в психоневрологических диспансерах. Кроме этого, работают горячие линии при МЧС, также можно обратиться за помощью в различные психологические центры, проекты, инициативы — очно или онлайн.

В городе в рамках проекта "Психология за права человека" 150 специалистов ведут бесплатный приём. В "Кризисном центре 812" работают психологи-волонтёры, которые прошли спецобучение в центре. Также через Skype можно обратиться на линию доверия.

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Фото: pexels

