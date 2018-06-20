Волонтеры за день избавят Петербург от рекламы наркотиков

Молодежь выйдет на улицы Петербурга, чтобы закрасить объявления о продаже запрещенных веществ.

Днем 26 апреля волонтеры Петербурга во всех районах города выйдут с красками и кистями, чтобы избавить улицы, тротуары и фасады зданий от рекламы наркотиков. мероприятие состоится в рамках сетевой акции "Синяя птица - безопасная территория". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по молодежной политике.

Чиновники добавили, что добровольцы помогут городу снизить поток нелегальной продажи психотропных веществ, а также привлекут общественность к данной проблеме. Работу на себя взвалили студенты, представители молодежных движений и подростковые клубы.

Напомним, что местные активисты регулярно поднимают вопрос распространения наркотиков и психотропов в Петербурге. Один из художников Петр Лепин закрашивает нелегальные объявления о продаже фигурами котов.

Фото: Piter.tv