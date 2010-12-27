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Котики не одобряют наркотики: активист рисует животных на местах запрещенной рекламы
Сегодня, 12:05
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nastya960

Котики не одобряют наркотики: активист рисует животных на местах запрещенной рекламы

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Однако, коммунальщики сразу их закрашивают обычной краской.

Петербургский активист Петр Левин решил нестандартно подойти к проблеме рекламы наркотиков в городе. Он решил на месте рекламы рисовать котиков, так как стандартный способ муниципальных властей и управляющих компаний, когда надписи "перекрываются" квадратами, по мнению Левина, портят облик города. Об этом сообщают городские СМИ.

Не все отнеслись к такому творчеству с пониманием. Например, директор одной из Адмиралтейских школ сразу же приказала закрасить нарисованного там кота. Однако, художник все равно продолжает свою работу и даже готов понести за нее наказание.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге могут запретить рекламу медикаментов во время детских передач.
Фото: ДА - котикам, НЕТ - наркотикам/ ВК

 

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Теги: котики, наркотики, реклама
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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