На Гражданском проспекте женщина удерживала кошку на балконе без воды под палящим солнцем

Хозяйка сказала, что вселенная ей сказала избавиться от кошек. Животные пробыли на балконе пять суток.

В субботу, 10 июня, стало известно, что на Гражданском проспекте женщина закрыла кошку на балконе без еды и воды под палящим солнцем. Об этом сообщили в группе "КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум" в социальной сети "ВКонтакте".

О котах, запертых на балконе, спасатели узнали от жительницы соседней квартиры. Специалисты отряда "КОШКИСПАС" выехали по названном адресу. Животные пробыли на балконе пять суток, они сидели в клетках без еды и воды.

Да, кошка на балконе. Да, пять суток. Да, выставила, потому что кошка кричала. Готова отдать эту и другую кошку прямо сейчас, иначе пусть так и сидит на балконе, пока не сдохнет, - сказала хозяйка кошек.

Пока спасатели добирались до места, бывшая хозяйка кошек открыла дверь соседке и заявила, что готова отдать кошек. Мнение хозяйки через несколько минут изменилось: четвероногих она решила продать.

После того как сотрудники "КОШКИСПАС" приехали, хозяйка свой поступок хозяйка объяснила, сказав, что "вселенная сказала избавиться от кошек". Затем она вынесла их по одной, завернутыми в плед. Как отметили в публикации, кошки оказались очень красивыми, однако неухоженными. По словам ветеринара, животные давно не ели, а одно из них едва не получило тепловой удар.

Одной кошке около 5-6 лет, второй - 12 лет. Спасатели рассказали, что животные пережили сильный стресс, поэтому могут умереть в приюте.Им ищут новых любящих хозяев.

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Фото: Вконтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум