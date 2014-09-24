В Ленинградском зоопарке мара Маруся вернулась к семье

Сотрудники сообщили, что Маруся уже успешно социализировалась в семье, сейчас зверек чувствует себя отлично.

В субботу, 10 июля, в Ленинградский зоопарк к своей семье вернулась малышка патагонских мар Маруся. Об этом сообщили в группе "Ленинградский зоопарк" в социальной сети "Вконтакте".

Как рассказали в группе, 25 февраля у пары патагонских мар Гуарани и Квебахо родились двое детенышей. Однако самка отказался выкармливать Марусю, тогда пришлось забрать ее в ветеринарный отдел.

Сотрудники сообщили, что Маруся уже успешно социализировалась в семье, сейчас зверек чувствует себя отлично. Найти Марусю и ее семейство мар в зоопарке можно в уличном вольере между "Оленьим кругом" и японскими макаками.

Недавно мы писали, что у валлийских овец Ленинградского зоопарка родился малыш Шон. Спустя месяц после рождения барашек уже ест взрослый корм. Отмечается, что животное очень дружелюбное: барашек любит, когда ему чешут бока и ухаживают.

Ранее Piter.tv сообщал, что краснорукие тамарины из Ленинградского зоопарка стали родителями.

Фото: Вконтакте / Ленинградский зоопарк

Видео: Вконтакте / Ленинградский зоопарк