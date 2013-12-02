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У валлийских овец Ленинградского зоопарка родился малыш Шон
Сегодня, 17:43
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У валлийских овец Ленинградского зоопарка родился малыш Шон

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Шон с радостью контактирует с сотрудниками зоопарка.

В июне в Ленинградском зоопарке родился барашек Шон. Пресс-служба учреждения поделилась милыми кадрами малыша.

В семье валлийских овец вновь случилось пополнение. Старший брат Шона Валли родился весной. 

Спустя месяц после рождения барашек уже ест взрослый корм. Есть большая вероятность, что посетители увидят Шона, так как овцы едят очень часто. Животное очень дружелюбное: барашек любит, когда ему чешут бока и ухаживают.

В жаркие дни овцы каждое утро принимают холодный душ. 

Сегодня в Ленинградском зоопарке также показали маленькую альпаку по имени Шарлотка.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: валлийская овца, зоопарк
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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