Краснорукие тамарины из Ленинградского зоопарка стали родителями

Детеныши неразлучны с самцом Мариком и самкой Игритт.

В четверг, 8 июля, Ленинградский зоопарк приоткрыл для петербуржцев "закулисье" зоопарка и рассказал, что вечером 14 мая на свет появился первые детеныши самца Марика и самочки Игритт. Семейство живет в вольерах и пока скрыто от глаз посетителей.

Самка кормит малышей молоком, а самец катает на спине.

Примечательно, что самцы красноруких тамаринов – замечательные отцы. Именно на их плечи ложится основная ответственность по уходу за детёнышами. рассказали в зоопарке

Малыши сейчас размером с крупный персик. У них крошечные любопытные черные глазки и густая шёрстка. Взрослые обезьяны питаются фруктами, насекомыми и листьями и дают попробовать корм детенышам. Их естественная среда обитания — жаркие тропические леса.

Пока что придумывать имена новым обитателям зоопарка рано, поскольку даже их пол еще не определен. Когда посетители смогут увидеть малышей, неизвестно.

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Фото и видео: Ленинградский зоопарк / Вконтакте