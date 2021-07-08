Краснорукие тамарины из Ленинградского зоопарка стали родителями

В четверг, 8 июля, Ленинградский зоопарк приоткрыл для петербуржцев "закулисье" зоопарка и рассказал, что вечером 14 мая на свет появился первые детеныши самца Марика и самочки Игритт. Семейство живет в вольерах и пока скрыто от глаз посетителей.
Самка кормит малышей молоком, а самец катает на спине.
Примечательно, что самцы красноруких тамаринов – замечательные отцы. Именно на их плечи ложится основная ответственность по уходу за детёнышами.
рассказали в зоопарке
Малыши сейчас размером с крупный персик. У них крошечные любопытные черные глазки и густая шёрстка. Взрослые обезьяны питаются фруктами, насекомыми и листьями и дают попробовать корм детенышам. Их естественная среда обитания — жаркие тропические леса.
Пока что придумывать имена новым обитателям зоопарка рано, поскольку даже их пол еще не определен. Когда посетители смогут увидеть малышей, неизвестно.
Ранее мы писали, что у валлийских овец Ленинградского зоопарка родился малыш Шон.
Фото и видео: Ленинградский зоопарк / Вконтакте
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