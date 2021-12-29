Из подвала Мариинского театра спасают котят

Сотрудники театра пошли на встречу и открыли один их продухов. Котятам доставили еду и воду.

В подвале Мариинского театра спрятались котята и оказались там заперты. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своей Telegram-канале сообщил, что их спасут.

Как рассказал Пиотровский, чтобы избежать размораживания и выхода из строя инженерных коммуникаций, в подвале был закрыт продух - в то время как внутри прятались котята.

Позже после обращения неравнодушных горожан волонтеры "Республики кошек и котов" связались с дирекцией Мариинского театра. Сотрудники театра пошли на встречу и открыли один их продухов. Котятам доставили еду и воду.

Пиотровский подчеркивает, что самое важное - волонтёры договорились с главным ветеринарным врачом города, что позже животные будут отловлены для стерилизации. Он напомнил "всем директорам учреждений, которые обнаружили или обнаружат забежавших на ночлег четвероногих - всех животных можно оперативно и бесплатно стерилизовать за счёт бюджета, а потом волонтёры всегда помогут найти им новый дом и любящих хозяев".

Ранее Эрмитаж опубликовал видео, как рыжий кот Рудольф роняет на пол новогоднюю елку.

Фото: Telegram / Пиотровский Online