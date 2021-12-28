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Эрмитаж опубликовал видео, как рыжий кот Рудольф роняет на пол новогоднюю елку

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Кота назвали "самым милым сотрудников" музея.

Эрмитажный кот Рудольф примерил на себя AR-маски. Музей опубликовал несколько милых видео с рыжим котом. 

В одном видео коту задают вопрос о том, не будет ли проблем с елкой в этом году. Спустя 5 минут показываются кадры, как животное вместе с деревом заваливается на пол. 

На втором видео кот предстает в роли пирата, рождественского оленя и животного со сверхспособностями. Обычно такими масками пользуются пользователи Instagram, Snapchat и других подобных приложений.

Ранее Piter.TV писал о том, что "Лахта Центр" создал для Telegram стикерпак со своим котом Фоксом. 

Видео: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж

Теги: кот рудольф, эрмитаж, юмористическое видео
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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