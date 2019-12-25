"Лахта Центр" создал для Telegram стикерпак со своим котом Фоксом

Петербургский "Лахта Центр" создал для Telegram стикерпак "Лахтинский тигрокот", главным героем которого стал житель небоскреба – кот Фокс.
Всего насчитывается 18 стикеров на разные случаи жизни: можно и доброго утра пожелать, и поблагодарить, и отдать дань уважения "Зениту" и не только. Скачать праздничные стикеры с котом можно по ссылке.
Кот Фокс живет в петербургской башне с 2018 года. Он работает в офисе инженеров, следит за порядком и ведет свой аккаунт в Instagram.
Фото: Instagram / lakhtinskii_kot_foks_cml_zmrt
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