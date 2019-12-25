"Лахта Центр" создал для Telegram стикерпак со своим котом Фоксом

Всего насчитывается 18 стикеров на разные случаи жизни.

Петербургский "Лахта Центр" создал для Telegram стикерпак "Лахтинский тигрокот", главным героем которого стал житель небоскреба – кот Фокс.

Всего насчитывается 18 стикеров на разные случаи жизни: можно и доброго утра пожелать, и поблагодарить, и отдать дань уважения "Зениту" и не только. Скачать праздничные стикеры с котом можно по ссылке.

Кот Фокс живет в петербургской башне с 2018 года. Он работает в офисе инженеров, следит за порядком и ведет свой аккаунт в Instagram.

Фото: Instagram / lakhtinskii_kot_foks_cml_zmrt