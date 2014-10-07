В Ленинградском зоопарке снежный барс Кира отмечает 19-летие

Кире сделали гирлянду из 19 алых сердец.

В Ленинградском зоопарке продолжают праздновать кошачьи именины. Сегодня 19-летие отметила вальяжная красавица Кира, рассказали сотрудники зверинца в своем Tеlegram-канале.

В зоопарк снежный барс попал в возрасте 5 лет. Сотрудники отмечают, что самочка очень учтивая и нежная. Кире сделали гирлянду из 19 алых сердец. В качестве подарка кошечке подготовили вкусные лакомства. В конце записи Кира смешно чихают, пишут сотрудники в публикации.

Кошка ведет сумеречный образ жизни, а еще любит прятаться в своих укрытиях. На самочку снежного барса можно посмотреть в 14:45 во время кормления.

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке отметили 7-летие сервала Теда. Как сообщили сотрудники, Теду подарили кусочек свежего мяса, а также игрушки.

Видео: Tеlegram / Ленинградский зоопарк