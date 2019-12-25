Волонтеры выпустили на просторы Финского залива еще четырех тюленят

Животные поспешили отправиться в свободное плавание,

В среду, 27 мая, волонтеры "Фонда Балтийской нерпы" отпустили в воды Финского залива еще четверых подопечных. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Спасение тюленей 699-23-99"

Добровольцы отметили, что все животные пережили непростые испытания: самочка долго восстанавливала здоровье после того, как ее покусали собаки, а представители сильного пола пережили стресс во время отлова и поездки в клетках.

Ластоногие были рады возвращению к самостоятельной жизни – как только дверцы переносок открылись, они ринулись к воде подобно "залпу из торпедного аппарата".

Ранее сотрудники фонда уже выпустили на волю трёх пухленьких тюленей.

Фото: ВКонтакте / sealrescue