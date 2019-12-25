Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что петербургские волонтеры выпустили на волю трёх пухленьких тюленей. Об этом сообщает "Фонд друзей балтийской нерпы".
Волонтеры отметили, что первый тюлень очень быстро скрылся в заливе.
Все таки хирургическое вмешательство под местным обезболиванием и длительная антибиотикотерапия произвели на нее отталкивающее впечатление
отметили в фонде
Остальные два тюленя некоторое время "бродили" по берегу залива.
Ну а самец и Носик еще несколько минут поползали вдоль берега, все порассматривали и лишь потом, вместе отправились в море
сказано в сообщении
Горожане и волонтеры пожелали пухленьким тюленям хорошей охоты.
Ранее мы сообщали о том, как неудачный "побег" тюленя в Петербурге превратился в мем.
Фото:Спасение тюленей 699-23-99/вк
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