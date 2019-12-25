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Петербургские волонтеры выпустили на волю трёх пухленьких тюленей
Сегодня, 12:25
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IRINA_CHALKINA

Петербургские волонтеры выпустили на волю трёх пухленьких тюленей

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Тюлени стремительно скрылись в заливе.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что петербургские волонтеры выпустили на волю трёх пухленьких тюленей. Об этом сообщает "Фонд друзей балтийской нерпы".

Волонтеры отметили, что первый тюлень очень быстро скрылся в заливе. 

Все таки хирургическое вмешательство под местным обезболиванием и длительная антибиотикотерапия произвели на нее отталкивающее впечатление

отметили в фонде

Остальные два тюленя некоторое время "бродили" по берегу залива. 

Ну а самец и Носик еще несколько минут поползали вдоль берега, все порассматривали и лишь потом, вместе отправились в море

сказано в сообщении

Горожане и волонтеры пожелали пухленьким тюленям хорошей охоты. 

Ранее мы сообщали о том, как неудачный "побег" тюленя в Петербурге превратился в мем.

Фото:Спасение тюленей 699-23-99/вк

Теги: новости спб, общество, фонд друзей балтийской непры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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