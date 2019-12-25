Как неудачный "побег" тюленя в Петербурге превратился в мем

Ранее волонтеры "Фонда друзей балтийской нерпы" показали кадры, на которых видно, что серенький нерпёнок пытался сбежать.

В минувший понедельник, 18 мая, волонтеры "Фонда друзей балтийской нерпы" показали кадры, на которых видно, что серенький нерпенок пытался сбежать. В итоге тюлень провалил побег, а его фотографии разлетелись на мемы. Piter.TV собрал подборку самых забавных картинок с петербургским тюленем.

Как оказалось, волонтеры ранее забыли закрыть дверь во время уборки в бассейне, а нерпенок решил воспользоваться ситуацией. Однако тюленя ждало разочарование, за дверью находился ещё целый комплекс из коридоров и дверей. В итоге беглец быстро заблудился. На оригинальной фотографии нерпёнок с очень грустной мордашкой облокотился на насос, чтобы передохнуть и обдумать дальнейшие действия для побега.

Петербуржцы в комментариях прозвали малыша "ждуном".

В итоге на свет появились мемы с тюленем, который катается в петербургском метро, сидит на "удаленке" и получает штраф от полицейского. Последнее, видимо, за отсутствие перчаток на ластах.

Также петербургский тюлень появился на фотографии с Киану Ривзом и лисой. Некоторые пользователи также сравнили нерпёнка с котом, который также стал мемом.

Редакция Piter.TV решила также поучаствовать в необычном петербургском челлендже и усадила грустного тюленя прямо в офисе, куда журналисты мечтают вернуться после самоизоляции из-за пандемии COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что "Фонд друзей балтийской нерпы" обратился с просьбой о помощи.

Фото: Sofia Krapotkina, bezkrdesign, Майк убивает одежду, parfen rogozhin, "Комсомольская правда", "Фонд друзей балтийской нерпы"

Коллаж: Евгений Рыбкин